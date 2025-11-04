Вижте къде в София няма да има вода на 5 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 5 ноември (сряда) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Черковна", с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на:

ул. „Люляк", ул. „Горник", ул. „Горно градище", ул. „Невен", ул. „Кайгана" и ул. „Св. Св. Кирил и Методий".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий" пред 201 СОУ.

На 5 ноември (сряда) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски", ж.к. „Илинден" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района между:

ул. „Атон", ул. „Найчо Цанов", бул. „Константин Величков", бул. „Александър Стамболийски".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Найчо Цанов" 25.

На 5 ноември (сряда) 2025 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Владимир Вазов", ж.к. „Левски В" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на:

ул. „Витиня", бул. „Владимир Вазов" и ул. „Бесарабия".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Бесарабия" пред входа на магазин „Декатлон".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода".

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.