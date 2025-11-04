Катастрофа на пътя Дъбова махала - Брусарци, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път III-112 Дъбова махала - Брусарци в района на Брусарци се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".