Катастрофа на пътя Дъбова махала - Брусарци, движението е в една лента

Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път III-112 Дъбова махала - Брусарци в района на Брусарци се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

