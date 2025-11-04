От утре - 5 ноември, започва превантивен ремонт на 21 км от път I-5 Кърджали - Маказа, в област Кърджали. Дейностите ще се изпълняват в отсечка, която започва в близост до село Пчеларово и е до входа на град Кърджали /между 319-и и 340-и км/, съобщиха от АПИ.

Технологичният проект за обновяване на трасето предвижда полагане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването и възстановяване на банкети. Участъкът ще е с нова маркировка, пътни знаци и ограничителни системи /мантинели/.

Ремонтът ще се изпълнява поетапно без ограничаване на движението, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата, в която не се работи. Трафикът ще се регулира с пътни знаци. Необходимо е шофьорите да преминават през отсечката внимателно и стриктно да спазват пътната сигнализация. Дейностите са възложени на ДЗЗД „ТРЗП КЪРДЖАЛИ", с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на пътищата в област Кърджали. Прогнозният срок за завършване на ремонта по задание е юли 2027 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение по републиканския път.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.