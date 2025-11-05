Пиле в тиква

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ

Валя Михайлова предлага оригинална и интересна рецепта. “Месото е задушено, поело ароматите, а тиквата - мекичка и страшно вкусна! Има и нещо друго - после не мием съда, в който сме готвили”, ни пише тя.

ПРОДУКТИ

1 кръгла тиква, 1 пиле, 3 глави лук, 3 моркова, 5 чорбаджийски чушки, 4 ябълки, 1 кенче тъмна бира, сол и черен пипер на вкус, кафява захар, щипка канела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Отрязваме капака на тиквата и почистваме семките. В тиган с малко мазнина запържваме месото, след което го изваждаме и в същата мазнина прибавяме зеленчуците - лука, нарязан на полумесеци, морковите на пръчици и целите чорбаджийски чушки.

Овкусяваме с подправките и задушаваме. След това изсипваме зеленчуците на дъното на тиквата, подреждаме порциите пилешко месо, заливаме с тъмната бира и отгоре нареждаме почистените цели ябълки, като леко ги поръсваме с кафява захар и щипка канела.

Слагаме тиквата в тава, в която сме налели 1 ч.ч. вода и чаша бира. Печем на 180 градуса 1 час, след това намаляваме на 160 градуса и преминаваме на бавно печене още час и половина. Сервираме порция от месото, зеленчуците, печената карамелизирана ябълка и от самата тиква.