Затварят изпреварващите ленти в част от магистрала „Тракия“ в област Пазарджик

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Ограничават движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София на 5 ноември, от 8:00 ч. до 18:00 ч. в участъка от 99-и км до км 100 на АМ „Тракия" в област Пазарджик. Трафикът ще преминава в свободните ленти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Причината е подмяна на ограничителни системи в средната разделителна ивица.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

