Предимно облачно време със слаби превалявания ни очаква на 5 ноември

Днес облачността ще остане предимно значителна, на места, главно в Югоизточна България и планинските райони, със слаби валежи от дъжд. Вятърът в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. Дневните температури ще останат почти без промяна – между 10° и 15°, в София - около 12°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.