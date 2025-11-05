Православен календар за 5 ноември

Св. мчци Галактион и Епистима

Св. Галактион било единствено дете в семейството на езическо семейство, което живели в гр. Емеса (Сирия) при царуването на римския император Деций Траян (98-117 г.). След раждането на детето бащата пожелал да принесе жертва на боговете, но жената му обяснила, че езическите идоли са лъжливи и му разказала как стигнала до познанието на истинския Бог. След това просветила мъжа си в християнската истина. Когато Галактион навършил 24 години, по желание на родителите, бил сгоден за момиче от друго езическо семейство на име Епистима. Галактион и доставил най-голямо щастие - да познае Христа и да го обикне повече от всичко. Епистима с радост възприела християнството. Кръстил я Галактион. Тя се съгласила с неговото желание и двамата да се посветят на монашески живот. Тогава те отишли в планината Публион, близо до Синай, в два различни манастира - Галактион в мъжки, а Епистима в женски, където се предали всецяло на служение Богу. Управителят на страната, като узнал за манастирите на планината Публион, че в тях се крият много християни, които по указа на Деций подлежали на гонение, изпратил войници да ги заловят. Монасите и монахините побързали да се скрият в пустините. Галактион останал в килията си. Войниците го заварили задълбочен в четене на Св. Писание. Те го взели и го довели при управителя. Като узнала за това, Епистима помолила игуменията да я освободи, за да може заедно с годеника си да претърпи мъчения за Христа и да се явят съединени пред лицето на онзи, заради когото се били разделили на земята.

Като разпитал Галактион и се убедил в твърдостта на неговото християнско изповедание, управителят заповядал да го подложат на жестоки изтезания чрез побой. Епистима смело започнала да укорява управителя, задето тъй жестоко мъчи невинния. Най-после ги обезглавили и турили край на техния мъченически подвиг и начало на тяхното вечно блажено упокоение в царството на божествената любов.

Православната църква днес почита и паметта на Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог - от Седемдесетте