Петролът поевтинява на азиатските пазари

Нормален е трафикът по граничните пунктове в страната

ГКПП-Дунав мост – Русе-Гюргево

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция Гранична полиция по данни към 6 ч тази сутрин. 

Възстановена е пропускателната дейност през мостовото съоръжение при граничния преход Русе – Гюргево в двете посоки. Пропускат се леки автомобили, автобуси и други моторни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, съобщава БТА.

ГКПП-Дунав мост – Русе-Гюргево

