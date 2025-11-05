ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът поевтинява на азиатските пазари

Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Днес (5 ноември) временно ще бъде ограничено движението от 99-и километър до километър 100 на автомагистрала "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В този участък до 18:00 ч. ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица и трафикът в изпреварващите ленти в посока Бургас и София поетапно ще бъде пренасочван през свободните ленти.

Шофьорите трябва да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

Ограничителните съоръжения на магистралата се подменят, след ремонта на отсечката от 90-и до 98-и километър в област Пазарджик.

