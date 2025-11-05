ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

Условията в планините не са подходящи за туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е мъгливо, с температури между 2 и 5 градуса. След вчерашните дъждове в планините е кално и хлъзгаво.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

