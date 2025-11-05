ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21651635 www.24chasa.bg

Движението по пътя Рожен- Лъки ще е ограничено за 10 дни

684
Движението по път III-861 Лъки – Рожен от км 31+040 до км 36+400 се ограничава поетапно за всички МПС-та. Снимка: Архив

Движението по отсечката Рожен- Лъки се осъществява поетапно с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с пропусквателен режим по преценка на сигналисти, съобщи зам.-областният управител в Смолян Адриан Петров. Ограничителният режим е до 14-ти ноември за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Движението по път III-861 Лъки – Рожен от км 31+040 до км 36+400 се ограничава поетапно за всички МПС-та. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание