Движението по пътя Рожен- Лъки ще е ограничено за 10 дни

Движението по отсечката Рожен- Лъки се осъществява поетапно с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с пропусквателен режим по преценка на сигналисти, съобщи зам.-областният управител в Смолян Адриан Петров. Ограничителният режим е до 14-ти ноември за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.
