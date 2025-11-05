ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21653995 www.24chasa.bg

Възстановено е движението край Ветрен дол след катастрофата

1240
Път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението по път II-84 Братаница - Ветрен дол. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението в участъка беше ограничено заради катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)