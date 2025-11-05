Възстановено е движението край Ветрен дол след катастрофата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път II-84 Братаница - Ветрен дол. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано движението в участъка беше ограничено заради катастрофа.