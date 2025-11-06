Галет с круши

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева се включва в рубриката ни с рецепта за сладкиш, ухаещ на масло, канела и круши.

ПРОДУКТИ

3 круши и 1 лимон

шепа орехи (около 1/2 ч.ч.)

2-3 с.л. галета

100 г кафява захар

зърно кардамон и 1 ч.л. канела

За тестото:

240 г пшенично брашно

2 с.л. захар и щипка сол

125 г масло

1 яйце

2 с.л. леденостудена вода

1 жълтък за намазване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме или настъргваме студеното масло на едро ренде в брашното, смесено с щипката сол и захарта. Размесваме, докато стане на трохи. Прибавяме яйцето и леденостудената вода. Омесваме на топка, която завиваме със свежо фолио или слагаме в плик. Прибираме в хладилник за 40-50 мин.

Смиламе орехите с половината захар и ги смесваме с галетата, канелата и ситно счуканите семена на зърното кардамон. Нарязваме крушите на кубчета, смесваме ги с останалата половина захар и ги заливаме със сока на лимона.

Разточваме охладеното тесто върху хартия за печене. Разстиламе сместа с орехите почти по целия кръг и оставяме по 2 см в края непоръсени. Изсипваме крушите. Загъваме краищата на тестото върху тях и леко ги притискаме, за да се получи кръгла форма.

Намазваме прегънатото ръбче с разбитото яйце с мляко и олио и поръсваме с останалата захар. Печем в загрята на 180 градуса фурна до зачервяване.