Честит рожден ден на Едуард Папазян!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес празнува юбилей единственият дядо в спортния отдел Едуард Папазян. И разбира се отново най-голямо внимание ще получи внучка му Теа. За нея са приготвени и подаръци, въпреки че Дедуардо празнува.

Иначе колегите очакват голямата почерпка от рожденика, както и поредните му страници на всякакви теми, повечето от които нямат нищо общо със спорта, но показват голямата му обща култура. Празникът му малко бе помрачен от БФС, който присъди служебна загуба на любимия “Локо” в пловдивското дерби, но настроението ще се върне след погром над “Берое” в събота.

От приятелите и колегите в “24 часа” ­ наздраве

и за много години, Еди!