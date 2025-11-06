ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Едуард Папазян!

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/spravochnik/article/21655906 www.24chasa.bg

Честит рожден ден на Едуард Папазян!

868

Днес празнува юбилей единственият дядо в спортния отдел Едуард Папазян. И разбира се отново най-голямо внимание ще получи внучка му Теа. За нея са приготвени и подаръци, въпреки че Дедуардо празнува.

Иначе колегите очакват голямата почерпка от рожденика, както и поредните му страници на всякакви теми, повечето от които нямат нищо общо със спорта, но показват голямата му обща култура. Празникът му малко бе помрачен от БФС, който присъди служебна загуба на любимия “Локо” в пловдивското дерби, но настроението ще се върне след погром над “Берое” в събота.

От приятелите и колегите в “24 часа” ­ наздраве

и за много години, Еди!

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)