ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Едуард Папазян!

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21656925 www.24chasa.bg

Православен календар за 6 ноември, вижте кой празнува имен ден

2264

Св. Павел, архиеп. Константинополски. Св. Клавдия. Преп. Лука Тавроменийски

Павел солунянин, архиепископ Константинополски (Цариградски), бил от жертвите на онзи смут, чрез който гибелната Ариева ерес дълго разтърсвала православната Църква.

Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, кое влияние преобладавало в кръвопролитната борба между арианите и православните. Той винаги еднакво показвал себе си непоколебим изповедник и стълб на православието.

Император Констанций го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен със собствения му омофор.

Това станало в 350 г. В 381 г. мощите му са пренесени в Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират до ден днешен

Имен ден празнуват: Павел, Павлин, Лука, Павлина, Павлета и Клавдия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)