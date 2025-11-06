Православен календар за 6 ноември, вижте кой празнува имен ден

Св. Павел, архиеп. Константинополски. Св. Клавдия. Преп. Лука Тавроменийски
Павел солунянин, архиепископ Константинополски (Цариградски), бил от жертвите на онзи смут, чрез който гибелната Ариева ерес дълго разтърсвала православната Църква.
Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, кое влияние преобладавало в кръвопролитната борба между арианите и православните. Той винаги еднакво показвал себе си непоколебим изповедник и стълб на православието.
Император Констанций го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен със собствения му омофор.
Това станало в 350 г. В 381 г. мощите му са пренесени в Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират до ден днешен
Имен ден празнуват: Павел, Павлин, Лука, Павлина, Павлета и Клавдия