Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи в страната

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На 4 ноември в 21:00 ч. е възстановена пропускателната дейност през мостовото съоръжение при граничния преход Русе – Гюргево, в двете посоки.

Пропускат се леки автомобили, автобуси и други МПС с товароносимост до 3.5 тона.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.