Катастрофа на км 163 от АМ “Тракия“ към Бургас, движението е в една лента

Полиция

Временно движението при км 163 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

