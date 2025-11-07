Триъгълни банички със сирене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Петко Петков - най-новият ни участник в рубриката, предлага рецепта за вкусна и бърза закуска.

ПРОДУКТИ

6 кори за баница, 250 г кисело мляко, 2 яйца, 150 г сирене, 1/2 пакетче, бакпулвер, 50 г масло, 1 с.л. брашно

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Намазваме две по две корите за баница с разтопено масло.

Нарязваме ги по дължина на три и ги намазваме със смес от разбитите яйца, кисело мляко, бакпулвера и 1 с.л. брашно.

Натрошаваме сирене в единия край и сгъваме корите по дължина, като оформяме на триъгълници.

Нареждаме в тава с хартия за печене и печем във фурната на 180 градуса с вентилатор за 15 минути.