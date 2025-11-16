Къща като от приказките в подножието на боровете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яркочервен дом насред гората е ваканционно жилище за 4-членно семейство, което често посреща гости

В сърцето на Мазовецкото воеводство близо до очарователния град Брок в Полша архитектката Александра Хиз построява яркочервена къща насред гората. Сцената сякаш е от някоя от приказките на Братя Грим: на слънчева поляна стои червена къща с малки, различно оформени прозорци.

Дървената конструкция на постройката и успокояващият аромат на бор вътре напомнят за летните вили на минали поколения, докато поразителният ягодовочервен екстериор съзнателно препраща към цветното архитектурно наследство на региона. Снимка: СНИМКИ: СТУДИО МИГДАЛ

Смелият нюанс на постройката е вдъхновен от старите селски къщи в северозападната част на страната и е резултат от експериментите на архитектката и нейните клиенти, търсещи “точния” цвят, хармониращ си със зеленината на иглолистна гора. Този сочен нюанс е нетрадиционният, но правилен избор за минималистичния силует на сградата. Историята на парцела е също толкова значима – първоначално тук е стояла стара дървена къща и собствениците планират да я реновират, но след консултация с инженери става ясно, че конструкцията е твърде нестабилна. Вместо това те избират да изградят нова вила със сходен мащаб и застроена площ, използвайки дърво като основен материал, за да продължат местната традиция.

Формата на къщата е запазена близка до първоначалната постройка, но е обогатена с модерни детайли

– скрити улуци и внимателно позиционирани асиметрични прозорци, рамкиращи конкретна впечатляваща гледка към околността.

Ваканционният дом е предназначен за четиричленно семейство, което често посреща гости. Дизайнерският разказ не започва с екстериора, а отвътре. В къщата има изненадващо малко червени акценти. Естествената дървена ламперия е предназначена да подчертае идеята за уютен ваканционен дом. Умело проектираното пространство обхваща приблизително 59 кв. м на партера с допълнителни 27 кв. м, сгушени на мецанина. Големите събирания изискват просторна всекидневна и трапезария, а второто ниво може да се превърне в допълнителна спалня. Снимка: СНИМКИ: СТУДИО МИГДАЛ

Приземният етаж се разгръща, за да разкрие двете уютни спални за собствениците, просторна всекидневна, безпроблемно сливаща се с трапезарията и кухнята. Интериорът е хармонична смесица от ценни винтидж находки и съвременни елементи. Двадесетгодишен разтегателен диван, вдъхновен от “Баухаус”, споделя пространството с вечната елегантност на ретро столовете. Тази носталгична атмосфера е игриво нарушена от алуминиева лампа, чиято форма фино напомня на фигурите на светци в крайпътните параклиси. В духа на ефективността на малките пространства

спалните на партера са леко повдигнати, а стъпалата към тях играят двойна роля

– като практични седалки за гостите във всекидневната. Снимка: СНИМКИ: СТУДИО МИГДАЛ

Банята е облицована с еднородна теракота, а към второто ниво отвеждат т.нар. тип “патешки стълби”, изработени от червени кубчета, които спестяват ценно пространство и служат за хранилище.

Разширявайки пурпурната прегръдка отвъд основната къща, в близост до основната сграда е разположена червена сауна, а в съседство с нея – модерна беседка, която допълнително размива границите между застроената и естествената среда.

