Дъжд и облаци, тук-там слънце, и то за малко, през почивните дни

В началото на следващата седмица се очакват интензивни валежи

В петък минималните температури ще бъдат от 7 до 12 градуса, по Черноморието до 12 градуса. През деня ще се задържи облачно с превалявания, по-съществени в Западна България. Няма да вали само в Добруджа. През нощта дъждовете ще спират. Максималните температури ще са от 13 до 18 градуса, по Черноморието до 17, за района на София 13-14 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в събота ще бъдат от 7 до 12 градуса, по Черноморието до 12 градуса. През деня ще се задържи облачно. От запад облачността ще се уплътнява и следобед ще вали в западните части от страната. През нощта срещу неделя облаците от запад на изток ще се разкъсват. Максималните температури ще са от 12 до 18 градуса, за района на София 12 градуса.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг, над 2000 м слабо ще вали мокър сняг. През нощта срещу събота

облачността ще се разкъса над Рила и Пирин

Максималните температури за деня над 2500 м ще са от -2 до 1 градус, а на 1500 м - от 5 до 7 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 8 до 14, в западните полета до 6, по Черноморието до 14 градуса. В неделя сутринта облачността ще бъде разкъсана, ще има и слънчеви часове. От запад ще се заоблачава и през нощта срещу понеделник ще започнат валежи в югозападните части от страната.

Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса,

по Черноморието до 20 градуса, за района на София 16 градуса. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност, следобед ще е облачно. През нощта срещу понеделник ще има валежи от дъжд и сняг. Максималните температури над 2500 м ще са от 1 до 3 градуса, а на 1500 м - от 8 до 11 градуса.

В понеделник ще бъде дъждовно с интензивни валежи в западните и в южните райони. Във вторник също така интензивни валежи се очакват в централните и източните райони с количества за деня до 30-50 литра на квадратен метър. В сряда ще се задържи облачно и мъгливо, с ръмежи по поречието на Дунав и по черноморското ни крайбрежие.