Православен календар за 7 ноември

Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски

Преп. Лазар бил родом от Магнезия (Мала Азия). Отрано почувствал призвание към иночески живот и отишъл в Йерусалим да се поклони на светите места. Там постъпил в обителта на преп. Сава, където прекарал 10 г. След това се върнал в отечеството си и започнал подвижнически живот в планина в Галисия. Там построил храм "Възнесение Христово" и наблизо издигнал стълб, на който прекарал много години в молитва и лишения. По-късно на това място бил основан Галисийският манастир.