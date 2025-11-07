ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион на България блести във Франци...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21666723 www.24chasa.bg

Проф. Рачев: В понеделник ще вали доста, след това - пасторално ноемврийско време

5496
Георги Рачев КАДЪР: bTV

Средиземноморски циклон ще докара доста валежи в понеделник над цялата страна. След това ни очаква пасторално ноемврийско време – по-топло от нормалното, каза в пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

„Атлантическият океан бълва циклон след циклон, което дава възможност на западния пренос да носи хубав и топъл въздух", добави той.

По думите му Балканите отново са най-топлото място в Европа по максимални температури.

В София в събота и неделя максималните температури ще бъдат около 12 градуса.

„Ще продължи да бъде много по-топло за сезона, отколкото трябва да е в действителност", каза Рачев.

„Доста е висока вероятността чак до другата събота времето да остане над нормата. Евентуално ни чака нов циклон, но ще видим какво ще стане", допълни климатологът. И добави, че и по Черноморието ни ще е топло с малки валежи.

Георги Рачев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)