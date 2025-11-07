Проф. Рачев: В понеделник ще вали доста, след това - пасторално ноемврийско време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Средиземноморски циклон ще докара доста валежи в понеделник над цялата страна. След това ни очаква пасторално ноемврийско време – по-топло от нормалното, каза в пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

„Атлантическият океан бълва циклон след циклон, което дава възможност на западния пренос да носи хубав и топъл въздух", добави той.

По думите му Балканите отново са най-топлото място в Европа по максимални температури.

В София в събота и неделя максималните температури ще бъдат около 12 градуса.

„Ще продължи да бъде много по-топло за сезона, отколкото трябва да е в действителност", каза Рачев.

„Доста е висока вероятността чак до другата събота времето да остане над нормата. Евентуално ни чака нов циклон, но ще видим какво ще стане", допълни климатологът. И добави, че и по Черноморието ни ще е топло с малки валежи.