Мъгла обхвана прохода Петрохан

Мъгла има по високите части на прохода Петрохан. Видимостта е намалена, като от северната страна на прохода е по-малка. Трафикът на автомобили е с нормална интензивност. По усойните места пътят е мокър. На върха на прохода са разположени снегочочистващи машини в готовност за обработване на пътя при необходимост, съобщи БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг.

През прохода Петрохан е забранено преминаването на моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, тегленето на ремаркета, както и движението на превозни средства с дължина над 12 метра, според информацията за състоянието на пътищата в страната на Агенция „Пътна инфраструктура".