ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на ЦСКА надъхаха отбора преди вечното дер...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21671103 www.24chasa.bg

От 7 ноември е спряно движението по пътя край жп гара Веринско

624
СНИМКА: Pixabay

От днес – 7 ноември, е ограничено движението по третокласния път III-8223 Живково – Веринско, в района на жп гара Веринско, поради модернизация на железопътната отсечка Елин Пелин – Костенец. Очаква се преминаването по участъка от третокласния път да бъде ограничено в следващите четири месеца. Жителите на с. Веринско може да използват обходен маршрут: път I-8 Вакарел - Ихтиман - път III-822 Ихтиман – Живково - път III-8223 Живково – Веринско, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание