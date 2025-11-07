От 7 ноември е спряно движението по пътя край жп гара Веринско

От днес – 7 ноември, е ограничено движението по третокласния път III-8223 Живково – Веринско, в района на жп гара Веринско, поради модернизация на железопътната отсечка Елин Пелин – Костенец. Очаква се преминаването по участъка от третокласния път да бъде ограничено в следващите четири месеца. Жителите на с. Веринско може да използват обходен маршрут: път I-8 Вакарел - Ихтиман - път III-822 Ихтиман – Живково - път III-8223 Живково – Веринско, съобщиха от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.