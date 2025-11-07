Възстановяват движението за превозните средства до 3,5 т по пътя Михалково - Кричим от 10 ноември

От 0 ч. на 10 ноември се възстановява движението за моторните превозни средства до 3,5 т по път III-866 Михалково – Кричим, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". В момента преминаването в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково до пътната връзка към язовир „Въча" е ограничено поради укрепване на участъка при 79-и км на третокласния път, който бе компрометиран при обилните валежи през месец май т. г.

Предвижда се превозните средства над 3,5 т да продължат да преминават по обходен маршрут до 24 ч. на 20 ноември /четвъртък/. Алтернативното трасе на направлението Девин – Кричим до възстановяването на движението за всички видове превозни средства ще бъде същото каквото е и в момента:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

От падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от подпорната стена от каменна зидария при 79-и км на пътя Михалково – Кричим. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини. АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно беше променяна организацията на движение.