Архангеловден е, вижте кои са имениците

На 8 ноември рожден ден имат

Румен Спецов, изпълнителен директор на НАП

Асен Агов, журналист, бивш депутат и генерален директор на БНТ

Добрина Икономова, оперетна певица

Алекс Иванов, актьор

Емануела, попфолк певица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

