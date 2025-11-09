На 9 ноември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. д-р Генчо Начев, професор към Клиниката по сърдечна хирургия в УМБАЛ “Св. Екатерина” - София, началник-отделение по сърдечна хирургия в УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. д-р Ивета Ташева, началник на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ “Софиямед”

Александър Морфов, режисьор

Станка Желева, художничка

Ангелина Римпова-Петкова, мениджър “Връзки с обществеността” в УМБАЛ “Софиямед”

Д-р Александър Пенев, началник- отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”

Проф. инж. Георги Михов, бивш ректор на Техническия университет - София

Елизабет Колева, треньор по художествена гимнастика, член на УС на Българската федерация по художествена гимнастика

Бригаден ген. Борислав Сертов, бивш директор на Служба “Военна полиция”

Румен Георгиев, юрист

Роберт Янакиев, актьор