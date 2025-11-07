Катастрофа спря движението по пътя Видин-Ружинци в участъка край Дунавци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно се ограничава движението по главен път I-1 /Е-79/ Видин-Ружинци в участъка Дунавци - Ружинци поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Въведени са обходни маршрути в посока Видин-Монтана:

- за МПС над 12т: по главен път I-1/Е-79/ Дунав мост II-Видин-до п.к. Дунавци; по път II-11 п.к. Дунавци – с. Арчар – с. Добри дол- Лом;

- за всички останали МПС по главен път I-1/Е-79/ Дунав мост II-Видин-до п.к. Дунавци; по път II-11 п.к. Дунавци – с. Арчар – с. Добри дол, по път III-112 Добри дол-Тополовец.

Въведени са обходни маршрути в Монтана-Видин:

- за МПС над 12 т: по път III-112 Монтана-Тополовец-по път III-114 Тополовец-Лом;

- за всички останали МПС: по път III-112 Монтана-Тополовец-Добри дол, по път II-11 Добри дол-Арчар-п.к.Дунавци, по главен път I-1 (Е-79) п.к.Дунавци-ГКПП Дунав мост2.

Движението се регулира от служители на пътна полиция.