Обърнат камион пречи на движението по АМ “Хемус” край Шумен

Заради обърнат камион с ремарке в Шуменско отбиват движението по АМ " Хемус" посока София - Варна.

Инцидентът е станал след етапна връзка. Шофьорът на камиона се е ударил в крайпътни мантинели, навлязъл е в насрещното и е напуснал пътното платно.

Водачът, който е грузински гражданин, не е пострадал. Правоспособен е, а проверка, не е отчела алкохол в кръвта му, пише Нова тв.

Движението към София се осъществява по магистралата. Към Варна автомобилите се отклоняват по стария път до обработване на произшествието, разчистване и обезопасяване на пътния участък.

На няколко километра в източна посока, но към Шумен също има катастрофа - между два автомобила, ударили се в мантинелите. Има разпилени части по пътното платно.