Без голям трафик по границите

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония, Сърбия, както и на всички гранични преходи на границата с Румъния.

На всички гранични преходи с Румъния и Гърция трафикът също е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.