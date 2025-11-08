Облачно и мъгливо в планините

Във високите части на планините е облачно и мъгливо, духа силен вятър, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК). Температурите варират между 2 и 8 градуса.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.