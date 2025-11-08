ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям удар по "Левски" преди вечното дерби с ЦСКА

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21674460 www.24chasa.bg

Облачно и мъгливо в планините

1284
Мъгла и облачност в събота сутринта. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Във високите части на планините е облачно и мъгливо, духа силен вятър, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК). Температурите варират между 2 и 8 градуса.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.

Мъгла и облачност в събота сутринта. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?