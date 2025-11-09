Ремонт ограничава движението по АМ "Тракия" край Пловдив утре, ще се минава в една лента

Активната и аварийната ще бъдат затворени в периода между 8 и 18 ч.
Движението между 135-и и 137-и км от автомагистрала "Тракия" в посока Бургас утре ще става само в изпреварващата лента. Причината за ограничението е асфалтиране, като в периода между 8 и 18 ч. ще бъдат затворени активната и аварийната лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Апелират се шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи.