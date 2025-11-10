ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печен пълнен земел

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“С хрупкава коричка, а вътре в хлебчето небцето просто ликуваше! И е толкова обикновено, лесно и бързо!”, ни пише Виолета Василева.

ПРОДУКТИ 

За една порция:

1 земел, 1 яйце, чисто масло, парче домат, 2 парчета шпек салам, малко кубче сирене, колкото орех, кашкавал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изрязваме капачето на земела внимателно, но едновременно и в дълбочина като конус. Може първо да изрежем капачето , а после издълбаваме леко питката, за да може да я напълним.

Намазваме отвътре с чисто масло. Слагаме парче домат на дъното, върху него натрошаваме сиренето. Парчетата шпек салам срязваме по на две половини, които нареждаме в кръг върху питката, като оформяме като цвете.

Чукваме по средата внимателно яйцето, като дупчим жълтъка леко с нож на две-три места. Печем в еърфрайъра или във фурната за около 6-7 минути.

Настъргваме кашкавал, може да поръсим и черен пипер. Слагаме капачето и леко притискаме. Връщаме обратно във фурната за 2 минути. Може отгоре да настържем още кашкавал. Сервираме топло.

