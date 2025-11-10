Печен пълнен земел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“С хрупкава коричка, а вътре в хлебчето небцето просто ликуваше! И е толкова обикновено, лесно и бързо!”, ни пише Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

За една порция:

1 земел, 1 яйце, чисто масло, парче домат, 2 парчета шпек салам, малко кубче сирене, колкото орех, кашкавал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изрязваме капачето на земела внимателно, но едновременно и в дълбочина като конус. Може първо да изрежем капачето , а после издълбаваме леко питката, за да може да я напълним.

Намазваме отвътре с чисто масло. Слагаме парче домат на дъното, върху него натрошаваме сиренето. Парчетата шпек салам срязваме по на две половини, които нареждаме в кръг върху питката, като оформяме като цвете.

Чукваме по средата внимателно яйцето, като дупчим жълтъка леко с нож на две-три места. Печем в еърфрайъра или във фурната за около 6-7 минути.

Настъргваме кашкавал, може да поръсим и черен пипер. Слагаме капачето и леко притискаме. Връщаме обратно във фурната за 2 минути. Може отгоре да настържем още кашкавал. Сервираме топло.