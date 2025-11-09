Жълт код за валежи в 2 области на 10 ноември

НИМХ обяви жълт предупредителен код за валежи в Смолян и Кърджали на 10 ноември. Очакваните количества дъжд в тези райони са между 20 и 35 литра дъжд на кв. м. Вятърът ще бъде умерен от юг.

Максималните температури на 10 ноември са в широки граници - от 13 градуса на запад, до около 20 в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 8, максималната – около 15 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са около 18 градуса, температурата на морската вода е около 17 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които на височина от над 2200 метра ще се обръщат в сняг. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 5, съобщава НОВА.