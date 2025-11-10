ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде слагат маркировка на АМ "Хемус" до 14 ноември

1192
Магистрала "Хемус"

От днес (10 ноември) до 14 ноември (петък) ще се полага маркировка от 8:00 ч. до 17:00 ч. в участъка от 14 до 71 км на автомагистрала (АМ) "Хемус", в посока Варна, и поетапно ще се променя организацията на движение, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще е в свободните пътни ленти, обясниха от пътната агенция.

В същия период ще се обновява и маркировката в участък от първокласния път София - Пазарджик от 89 до 147 км, както и в отсечка от второкласния път София - Самоков между 62 и 80 км.

При изпълнението на дейностите движението на превозните средства няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, поясниха от АПИ.

Магистрала "Хемус"

