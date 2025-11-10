ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фермери срещу бюджет 2026: Ако няма диалог, сме го...

Трафикът на граничните пунктове в страната е нормален

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната. СНИМКА: Архив

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, цитирани от БТА. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

На всички гранични преходи с Румъния и Гърция трафикът също е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

