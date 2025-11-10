ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дидие Дешан е получил оферта от саудитския клуб

На 11 ноември се променя движението по АМ „Струма“ в района на Марино поле

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Утре - 11 ноември, от 9 ч. до 17 ч. ще се промени организацията на движение в участък от АМ „Струма" на територията на област Благоевград в района на Марино поле за подмяна на сензори за претегляне в движение. Ще се ограничи движението по активната лента при 163-и км в посока София, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, с ограничение на скоростта до 70 км/ч, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

