В участък от АМ „Марица“ край село Крум е ограничено движението в активната лента

В участък от АМ „Марица" в близост до село Крум е ограничено движението в активната лента. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 28-и 30-и км поради аварийното състояние на фуга на мостово съоръжение. За осигуряване на безопасността на пътуващите е ограничено движението по активната лента и навлизането в аварийната лента. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км/ч, съобщиха от АПИ.

От 21 октомври т. г. е променена организацията на движение и в платното за Пловдив между 66-и 67-и км на АМ „Марица" поради фуга на съоръжение в района на Харманли. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Утре между 8 ч. и 18 ч. за асфалтови дейности ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента между 135-и и 137-и км АМ „Тракия" в платното за Бургас в област Пловдив. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява за причиненото неудобство. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.