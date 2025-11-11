ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боб с лапад и праз

Боб с лапад и праз

"През тази дълга и хубава есен се появи пресен лапад, който обикновено расте рано напролет. Затова реших да предложа едно вкусно ястие - боб с лапад", ни пише Жана Стоянова.

КОЙ ГОТВИ 

“През тази дълга и хубава есен се появи пресен лапад, който обикновено расте рано напролет. Затова реших да предложа едно вкусно ястие - боб с лапад”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ 

1 буркан сготвен боб (когато готвя боб в по- голямо количество си затварям 2-3 буркана, за различни приложения)

1 глава кромид и един-два стръка праз лук

3 сухи червени чушки

300-400 г пресен лапад

сол, олио, червен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Нарязваме и задушаваме в олио кромида и сухите чушки за 5-6 минути.

Режем на едро праза и го добавяме. Посоляваме и разбъркваме 2-3 минути.

Добавяме нарязания лапад и задушаваме за кратко. Добавяме червен пипер и сварения боб.

Готвим 5-6 минути и сервираме вкусно и полезно ястие.

