Боб с лапад и праз

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“През тази дълга и хубава есен се появи пресен лапад, който обикновено расте рано напролет. Затова реших да предложа едно вкусно ястие - боб с лапад”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
1 буркан сготвен боб (когато готвя боб в по- голямо количество си затварям 2-3 буркана, за различни приложения)
1 глава кромид и един-два стръка праз лук
3 сухи червени чушки
300-400 г пресен лапад
сол, олио, червен пипер на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарязваме и задушаваме в олио кромида и сухите чушки за 5-6 минути.
Режем на едро праза и го добавяме. Посоляваме и разбъркваме 2-3 минути.
Добавяме нарязания лапад и задушаваме за кратко. Добавяме червен пипер и сварения боб.
Готвим 5-6 минути и сервираме вкусно и полезно ястие.