След огромния пожар врани дупчат временния покрив ...

На 12 ноември ще се подменя портална рамка на път I-4 при западния вход на Велико Търново

На 12 ноември /сряда/, от 8 ч. до 17 ч., ще се променя организацията на движение по път I-4 Севлиево – Велико Търново при западния вход на гр. Велико Търново поради подмяна на портална рамка на тол системата. Ще се работи поетапно в отделните пътни ленти, като трафикът ще преминава в свободната лента. При необходимост е възможно да се ограничи движението за кратки интервали. Движението ще се регулира с пътни знаци и сигналисти, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

