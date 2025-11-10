ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21687808 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Пампорово - Чепеларе, пострадала е пътничка

Валентин Хаджиев

[email protected]

1144
Полиция

Катастрофа между два леки автомобила затвори пътя Пампорово- Чепеларе близо до село Проглед. Блъснали са се БМВ с 25- годишен водач от Чепеларе и Ауди, управлявано от 48-годишен мъж от Бургас. Има пострадала пътничка при катастрофата, съобщи полицията. По първоначални данни има пострадала пътничка, която е откарана за преглед в лечебно заведение. Към момента не е уточнено в кой от двата автомобила се е возила. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват.

Движението се извършва двупосочно в една лента, а трафикът се регулира от "Пътна полиция" заради инцидента.

                                                                                                                                                                                                                                             

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)