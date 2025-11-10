Катастрофа на пътя Пампорово - Чепеларе, пострадала е пътничка

Катастрофа между два леки автомобила затвори пътя Пампорово- Чепеларе близо до село Проглед. Блъснали са се БМВ с 25- годишен водач от Чепеларе и Ауди, управлявано от 48-годишен мъж от Бургас. Има пострадала пътничка при катастрофата, съобщи полицията. По първоначални данни има пострадала пътничка, която е откарана за преглед в лечебно заведение. Към момента не е уточнено в кой от двата автомобила се е возила. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват.

Движението се извършва двупосочно в една лента, а трафикът се регулира от "Пътна полиция" заради инцидента.