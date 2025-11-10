Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За утре Националният институт по метеорология и хидрология обяви Оранжев код за значителни валежи.

Той е в сила в областите Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора, където се очакват количества между 35 и 65 литра на квадратен метър.

В останалите области със жълт код прогнозите са за валежи до около 35 литра на квадратен метър.

Порои и наводнения в съседна Гърция

Лошото време засегна силно западните части на страната и района на столицата Атина. Има затворени пътища и наводнени къщи.

Пожарникарите са се отзовали на десетки обаждания за паднали дървета и изпомпване на вода от сгради. Предупрежденията за обилни валежи, силен вятър и градушки са в сила до утре следобед, пише bTV.