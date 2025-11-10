Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

За утре Националният институт по метеорология и хидрология обяви Оранжев код за значителни валежи.
Той е в сила в областите Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора, където се очакват количества между 35 и 65 литра на квадратен метър.
В останалите области със жълт код прогнозите са за валежи до около 35 литра на квадратен метър.
Порои и наводнения в съседна Гърция
Лошото време засегна силно западните части на страната и района на столицата Атина. Има затворени пътища и наводнени къщи.
Пожарникарите са се отзовали на десетки обаждания за паднали дървета и изпомпване на вода от сгради. Предупрежденията за обилни валежи, силен вятър и градушки са в сила до утре следобед, пише bTV.