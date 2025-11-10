ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трус от 4,9 в Западна Турция

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21688609 www.24chasa.bg

Трамвай аварира на бул. "Македония" в София (Снимки)

2628
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Трамвай номер 4 е аварирал на столичния бул. "Македония", видя репортер на "24 часа". 

Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Инцидентът се е случил около 20 ч. 

Движението е блокирано и мотрисите изчакват на място.       

Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)