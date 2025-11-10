Трамвай аварира на бул. "Македония" в София (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трамвай номер 4 е аварирал на столичния бул. "Македония", видя репортер на "24 часа". Авариралия трамвай в София СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Инцидентът се е случил около 20 ч.