Очакват се геомагнитни бури у нас

Геомагнитна буря КАДЪР: Туитър/@NASASun

На 11 и 12 ноември по нашите географски ширини се очакват слаби до средни (умерени) геомагнитни бури.

Поток заредени частици от активния регион на Слънцето 4274 се е насочил към нашата планета.

Според Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) въздействието на слънчевия вятър със земната магнитосфера ще бъде във вторник и сряда.

Тогава прогнозата е за геомагнитни бури от степени Кр5 – Кр 6 / G1-G2.

Това са сравнително слаби смущения в земната магнитосфера, но метеочувствителните хора може да изпитват дискомфорт, пише bTV. 

Засега прогнозата е към четвъртък и петък тази седмица обстановката да се успокои.

