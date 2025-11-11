ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: В четвъртък спира да вали, 13-14 градуса до 22-23 ноември

Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

    В четвъртък спира да вали. В събота циклонът , който  ни причинява мокрото, няма да го има, прогнозира по Би Ти Ви проф. Георги Рачев.

Ноември е, не можем да тръгнем по джапанки, но времето е по-топло за сезона с 4,5 градуса. Температурите през ноември стигат 17 градуса, което е много над нормата, каза още проф. Рачев.

Питейните язовири са пълни, нямат никакъв проблем

Захлаждане идва от сряда другата седмица, но после отново попадаме в пренос на топъл въздух. Температурите ще са 13-14 градуса докъм 22-23 ноември.

                                                                                                                                                                                              

