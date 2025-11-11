Вижте къде в София няма да има вода на 12 ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 12 ноември (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Ваня Костова", ж.к. „Връбница 1" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на:

ул. „Бакърено шосе", бул. „Ломско шосе", ул. „Ваня Костова", и ул. „Без име" пред бл. 539.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ваня Костова" на кръстовището с ул. „Бакърено шосе".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода".

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.