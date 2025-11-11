Времето не е подходящо за туризъм в планините. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Оттам допълниха, че на много места вали дъжд и времето не е подходящо за разходи във високите части на планините.

От Националния институт по метеорология и хидрология съобщиха, че над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина – и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.