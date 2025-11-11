Авария спря осветлението в тунел "Големо Бучино" в участъка София - Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради авария липсва осветление и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник, съобщиха от АПИ.

Екипи на електроразпределителното двужество работят за възстановяване на електрозахранването.