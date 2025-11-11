ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Тахов: До края на годината предстои да изпл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21691197 www.24chasa.bg

На 12 ноември ще се променя движението по участъци от АМ „Тракия“ в област Пловдив

1052
АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Утре - 12 ноември (сряда), между 8 ч. и 18 ч. за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия" в област Пловдив. Те ще се изпълняват в платното за София при 137-и км и между 140-и и 142-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава изпреварващата лента. Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)