Пуснаха осветлението в тунел "Големо Бучино"

Възстановено е осветлението в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в посока Перник.
По-рано авария спря осветлението и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник.
