Пуснаха осветлението в тунел "Големо Бучино"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е осветлението в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в посока Перник.

По-рано авария спря осветлението и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник.